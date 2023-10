Adam Buksa od kilku miesięcy jest ZARĘCZONY! Ukochana piłkarza reprezentacji Polski to MODELKA (ZDJĘCIA)

W czwartek reprezentacja Polski w piłce nożnej po raz kolejny stanęła do walki o awans na Euro 2024. Biało-czerwoni (tym razem bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego w składzie) rozegrali drugi już w tym roku eliminacyjny mecz z Wyspami Owczymi i ostatecznie pokonali rywali. Polacy zwyciężyli spotkanie 2:0, a gole dla naszej kadry zdobyli kolejno Sebastian Szymański i Adam Buksa. Michał Probierz swój debiut w roli trenera kadry z pewnością może zaliczyć do dość udanych - po czwartkowym meczu Polska awansowała o dwie pozycje w tabeli grupy E i obecnie znajduje się na drugim miejscu w zestawieniu.

Jednym z niekwestionowanych bohaterów czwartkowego meczu z Wyspami Owczymi był Adam Buksa. Napastnik grający na co dzień w tureckim klubie Antalyaspor strzelił gola w 65. minucie spotkania. Dla 27-letniego Buksy nie był to debiut w barwach Biało-czerwonych, spotkanie można jednak uznać za jego wielki powrót do kadry. Choć za czasów Paulo Sousy piłkarz swoją grą zapewnił sobie miejsce w pierwszym składzie reprezentacji, w drużynie Czesława Michniewicza jego sytuacja była zgoła inna. Zawodnik często wchodził na murawę z ławki rezerwowych, a przez ostatni rok w ogóle nie występował w meczach reprezentacji. Niestety pierwszy po dłuższej przerwie mecz w kadrze ostatecznie zakończył się dla Buksy kontuzją - jak poinformował po spotkaniu Michał Probierz, zawodnik doznał "lekkiego stłuczenia".