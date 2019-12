Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska uciszają plotki o ROZSTANIU romantyczną sesją w Pradze: "Takie powroty uwielbiam..." (FOTO)

Po wielu miesiącach kreowania na Instagramie obrazu idealnego związku, w relacji Adama Zdrójkowskiego i Wiktorii Gąsiewskiej zaczęło się robić ciekawie. Między narzeczonymi doszło ponoć do pierwszych poważnych spięć. Po intensywnej kłótni z ukochanym Wiktoria miała wpaść nawet w histerię na planie Rodzinki.pl.

Zdrójkowski uspokajał co prawda tabloidy, twierdząc, że "na razie do rozstania jeszcze nie doszło", jednak czyny Gąsiewskiej mówiły więcej niż tysiąc słów. Celebrytka "odobserwowała" swojego partnera w mediach społecznościowych, co powszechnie interpretowane jest wśród współczesnej młodzieży jako "pocałunek śmierci".