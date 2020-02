Rozczarowany Adam Zdrójkowski o roli jurora w "Dance dance dance: "Jestem daleko od tematu"

Adam Zdrójkowski to młody aktor, którego przygoda z graniem w serialu zaczęła się jeszcze w czasach popularności Rodziny Zastępczej. Niestety, jego występ nie został zapamiętany, a on sam został natomiast szybko zapomniany. 17-latek jednak się nie poddał i spróbował swoich sił w drugiej produkcji, tym razem Telewizji Polskiej, serialu Rodzinka.pl, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Jego kariera szybko nabrała tempa i z czasem Adam pojawiał się niemal we wszystkich programach rozrywkowych. Przygoda w Tańcu z Gwiazdami oraz Dance, dance, dance zaowocowały rolą prowadzącego w muzycznym show.