Adele i Rich Paul są ZARĘCZENI?! Na palcu piosenkarki pojawił się OGROMNY BRYLANT

9wrota 40 min. temu zgłoś do moderacji 70 1 Odpowiedz

Brylant to nazwa szlifu. wszystkie brylanty sa diamentami, a nie wszystkie diamenty mozna nazwac brylantem. szlif brylantowy to taki, gdy patrzymy na kamien od gory jet okragly i ma co najmniej 57 faset. to co ona ma na palcu przypomina owal. Pudel naucz sie w koncu kilku podstawowych rzeczy.