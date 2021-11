AdoptujŚwiadomie! Pudelek szuka domu dla niepełnosprawnej Lilki

Agata 1 godz. temu zgłoś do moderacji 133 0 Odpowiedz

To najlepsza akcja, jaką robisz, pudlu! Oby tak dalej. A wszystkim wahającym się przed adopcją, mogą ją jedynie polecić z całego serca! Jeśli przemyśleliście to 5 razy, macie zaplecze finansowe na niespodziewane wydatki, wiecie, z kim zostawić psiaka w trakcie wakacji (albo chcecie i możecie zabierać go ze sobą :D), to IDŹCIE DO SCHRONISKA W NAJBLIŻSZEJ WOLNEJ CHWILI. Moja Macarena (czarna kundelka typu najzwyklejsza) jest ulubienicą całego domu i w każdej chwili wnosi iskierkę radości (chociaż czasem trzeba w nocy masować po brzuchu, jak zeżre zabawkę).