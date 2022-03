Adriana Lima eksponuje ciążowy brzuch w PRZEŚWITUJĄCEJ kreacji na pokazie Balmain (ZDJĘCIA)

Ala 40 min. temu zgłoś do moderacji 29 4 Odpowiedz

NIe pozwólmy polskim celebrytom na zarabianie na uchodżcach wojennych. Zwykli ludzie, zwykli Polacy udostępniają swoje mieszkania dla kobiety ukraińskich i ich dzieci by pomóc. Celebrytki robią selfie z ukraińskimi uchodżcami, bo muszą być na pudelku by nadal życ jak przed wojną: nie wychodzić z domu, nie pracować a zarabiać kiladziesiąt tysięcy miesięcznie. Pierwsza była siwiec. Teraz Bohosiewicz: "No jasne, że to stosowne, a nawet wskazane. Czy to, że polecisz na urlop, odbierze komukolwiek coś? Czy to, że nie polecisz na urlop, polepszy czyjąkolwiek sytuację? Nie. Słuchajcie, mamy pół miliona uchodźców u siebie, ta gospodarka musi się normalnie kręcić, bo potem to umarł w butach (albo i bez) - dowcipkuje Maja."