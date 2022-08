Adrianna Biedrzyńska ROZSTAŁA SIĘ z mężem! "Po moich doświadczeniach BOJĘ SIĘ mężczyzn"

Sebastian i Adrianna poznali się w Toronto. Artystka poleciała do Kanady w celach służbowych, a Błaszczak odebrał ją z lotniska. Uczucie, które między nimi zapłonęło, było tak silne, że według tygodnika "Na Żywo" mężczyzna miał zostawić za oceanem swoją partnerkę z dwójką dzieci . Błaszczak za ukochaną przyjechał do Polski , a w 2014 roku para była już zaręczona. Nie trzeba było długo czekać, by zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. W 2017 roku Biedrzyńska mówiła, że jest już po ślubie.

To właśnie podczas jej małżeństwa z Miazgą ucierpiał wizerunek Biedrzyńskiej. Mężczyzna by uwikłany w głośną aferę związaną z oszustwami finansowymi. Były ukochany Biedrzyńskiej twierdził jednak, że... to ona porzuciła go dla Błaszczaka. Niestety, jakiś czas temu zaczęto plotkować, że i trzecie małżeństwo aktorki również przeszło już do historii. Adrianna chętnie dzieli się ze swoimi obserwatorami kadrami z życia prywatnego, a od kilku miesięcy próżno było szukać na jej instagramowym profilu fotek z Sebastianem.