AFERA pod zdjęciem Mai Sablewskiej w MAJTKACH. "Tak nisko upadła, żeby gołą d**ę pokazywać". Zareagowała!

Kobieta stojąca przy drodze w takim stroju to by raczej była w pracy. I bynajmniej nie w Jysku. No ale wiadomo. To Maja z WARSZAWY, co ma seksapil i artystyczną duszę oraz wyraża siebie. My zwykłe z prowincji to wgl tego nie rozumiemy. 😀🫶