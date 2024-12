Agata Rubik psioczy na Nowy Jork, w którym spędziła urodziny: "Zimno jak cholera. Burger bardzo przeciętny"

Agata Rubik już od kilku ładnych lat spełnia się w roli etatowej influencerki. 37-latka z należytą dokładnością relacjonuje swoje codzienne perypetie, szczególnie od czasu głośnej przeprowadzki do Miami. Warto nadmienić, że trwające już ponad rok "amerykańskie podboje" żony Piotra Rubika śledzi na Instagramie prawie 230 tysięcy osób. Zdaje się, że słynna familia nie wróci póki co na stałe do ojczyzny, na co wskazuje choćby decyzja o sprzedaży ich luksusowej posiadłości w Warszawie. Początkowo Rubikowie zażądali za willę prawie 10,5 milionów złotych. W ostatnim czasie głośno było jednak na temat dość znaczącej zmiany ceny - wartość w ciągu kilku miesięcy spadła aż o prawie 18 procent.