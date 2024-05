Agata Sieramska wystawiła się na słońce, eksponując obłędnie długie nogi w skąpym bikini (FOTO)

Agata Sieramska , znana internetowej społeczności również jako Agatycze, na co dzień gorąco wspiera swojego ukochanego w sportowej karierze. Arkadiusz Milik świętował ostatnio z innymi zawodnikami drużyny Juventus Turyn wywalczone 3. miejsce w kolejnej edycji rozgrywek o tytuł mistrza Włoch w piłce nożnej. Zmagania w ramach Serie A dobiegły już końca, dzięki czemu młodzi zakochani mogli wreszcie spędzić miłe chwile wyłącznie we własnym towarzystwie.

Przed napastnikiem stoją już kolejne zawodowe wyzwania. 30-latek nieoczekiwanie powrócił do kadry biało-czerwonych po dłuższej nieobecności. Wszystko wskazuje na to, że jego dziewczyna na jakiś czas pożegna się z eksploracją odległych zakątków świata. Nic zatem dziwnego, że czerpie pełnymi garściami z aktualnego pobytu w Dubaju .

Agata Sieramska zapozowała w samym kostiumie kąpielowym

Ubrana jedynie w dwuczęściowy fioletowy kostium kąpielowy Agata Sieramska pochwaliła się efektami wytrwałej pracy nad sylwetką. Odważna celebrytka usadowiła się na nagrzanych płytkach, jedynie po to, by pozachwycać się efektami działania promowanej przez nią linii produktów do opalania. Posiadaczka zgrabnego, wyćwiczonego ciała doczekała się licznych komplementów.