Agata ze "ŚOPW" ujawnia prawdę o programie. Padło pytanie o INTERCYZĘ. Wspomniała też o rozwodzie

Ona ma swoje jazdy, ale mimo wszystko wydaje się fajna i ciekawa. Jej "mąż" jest za to toksyczny. Te psycholożki powinny beknąć za to, że jej takiego dobrały - tym bardziej, że - jak napisała Agata - on jest przeciwieństwem tego, co pisała w ankiecie. To po co w ogóle te ankiety??