Agenci CBA weszli do siedziby Polsatu. Chodzi o umowy zawarte z TVP: "Trwa zabezpieczanie dokumentów"

Tyle oszust i kłamstw dla milionów wyborców co obecny rząd dokonał, to jeszcze nikt nie dokonał.Naklamali oszukali i teraz się śmieją że głupcy na nich glosowali i uwierzyli w obiecanki i kłamstwa!! Na siebie niech spojrzy co robili przez 8 lat jaka bieda jak ludzie musieli wyjeżdżać za praca, i co robią teraz!!! Wstydu ZERO