Agnieszka Chylińska jest rozwódką. Tak mówiła o pierwszym mężu: "Miał być facetem na kolejną noc"

Aga 24 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Przepraszam bardzo a czy każdy człowiek musi być w czepku urodziny mieć 1 pracę przez całe życie ta sama 1 faceta s jak nie to co jest gorszy i co trzeba tak jawnie go dyskriminowac pokazywać. Że jest gorszy sort bo co bo nie ma milionów na koncie sukcesów jest po rozwodzie ma jakieś problemy to co znaczy gorszy i trzeba mu tak to pokazywać. Że jest gorszy?uważacie że zachowanie takich ludzi którzy dyskriminuja innych bo nie jest człowiekiem sukcesu jest w porządku,?a myślicie że osobie dyskriminowanej jest miło że ktoś ją tak traktuje?ja nie z takich ludzi żebym miała nie rozmawiać z człowiekiem tylko dlatego że ma status rozwodnika.No trudno życie każdemu roznie się układa ale skoro są tacy ludzie którzy słyszą oo rozwodnik nie zapraszaj na kawę nie rozmawiaj pokaż swoją nie hec to tylko pogratulować kultury tego człowieka i dobrego wychowania.Gorszy sort do śmietnika.