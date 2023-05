Agnieszka Chylińska już tak nie wygląda! Zmieniła kolor włosów (ZDJĘCIA)

Agnieszka Chylińska w nowym wydaniu

Agnieszka Chylińska gościła w studiu RMF FM, w którym nagrywała live session. Zaśpiewała swoje utwory z płyty "Never Ending Sorry". Na tę okazję Agnieszka postanowiła zmienić kolor włosów i po blond grzywie nie ma już śladu. Zaskoczyła wszystkich, wracając do czarnego koloru. Poza włosami wokalistka postawiła na oryginalną stylizację. Bluzka z wężowym printem i dzwony nawiązywały do stylistyki lat 70. Uwagę przykuwał również pasek, na którym zawieszone były srebrne łańcuchy. Po nagraniach Agnieszka przyodziała żółtą kurtkę w cętki, którą na pewno wyróżniała się na tle całej stylizacji.