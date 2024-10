Agnieszka Chylińska zapowiada przerwę w karierze: "Życzcie mi udanego wypoczynku i świętego spokoju. Do wiosny!"

Agnieszka Chylińska zapowiada przerwę

Ostatnie miesiące dla artystki były niezwykle intensywne. Oprócz nagrań do wiosennej edycji "Mam Talent!", Agnieszka przygotowywała się także do diamentowej trasy koncertowej. W ramach 30-lecia pracy na scenie Chylińska wystąpiła nie tylko podczas koncertów w polskich miastach, ale także za granicą. Kilka tygodni temu można było ją usłyszeć m.in. w Bristolu, Londynie, Manchesterze czy Paryżu.

Chylińska opublikowała na swoich profilach w mediach społecznościowych specjalny post skierowany do fanów, w którym podziękowała za miniony rok. Wyznała także, że planuje zrobić sobie przerwę przed kolejnymi wyzwaniami . Powrót gwiazdy ma nastąpić dopiero wiosną.

Kochani sympatycy mojej twórczości. Dziękuję wam za ten rok. Za waszą obecność na trasie 30-lecia i Diamentowej Letniej Trasie, ale też wszędzie tam, gdzie występowałam wraz z zespołem dla was. Czas na nabranie sił przed kolejnymi wydarzeniami. I tymi muzycznymi i tymi telewizyjnymi. Ściskam was. Życzcie mi teraz udanego wypoczynku i świętego spokoju. Do zobaczenia na wiosnę. Wasza Aga - czytamy.