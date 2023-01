Agnieszka Hyży wspiera WOŚP, pokazując zdjęcie sprzed lat. Jest nie do poznania! (FOTO)

Agnieszka Hyży jako wolontariuszka WOŚP. Pokazała archiwalne zdjęcie

Agnieszka Hyży wspiera WOŚP. "Wrzucimy jak co roku"

Hyży opublikowała także w sieci kolejny wpis, w którym opowiedziała fanom o dyskusji, jaką o poranku odbyła z córką Martą. Celebrytka poinformowała pociechę, że planuje wyruszyć na miasto, by odnaleźć wolontariusza WOŚP i wrzucić pieniądze do puszki. Córka prezenterki zauważyła, że obecnie Orkiestrę można wesprzeć również online, żonie Grzegorza Hyżego zależało jednak, by zrobić to tradycyjną drogą.

Dzisiaj mówię rano do Córki - musimy jechać do miasta i znaleźć jakiegoś wolontariusza, żeby wrzucić do puszki... Córka: Mamo, w aplikacji w banku możesz kliknąć od ręki. Ja: Aha. Ale ja chcę serduszko. Córka: No tak, zapomniałam, że Wy to inna epoka. Kurtyna. Nie zmienia to faktu, że wrzucimy, jak co roku. Od 31 lat! - napisała.