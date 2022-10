Agnieszka Kaczorowska broni pchania małych córek do reklam na Instagramie: "Zaczynają zarabiać na swoją przyszłość"

Na instagramowym profilu celebrytki regularnie pojawiają się też jej pociechy: trzyletnia Emilia i roczna Gabriela. Dziewczynki nierzadko są angażowane przez znaną mamę do promowania kosmetyków, zabawek, ubrań czy innych dziecięcych akcesoriów. Co prawda Kaczorowska stara się strzec wizerunków córek, fotografując je od tyłu, ich sylwetki są z pewnością jej followersom dobrze znane.

W podcaście "Tato, no weź!", w którym ostatnio wzięła udział tancerka, Aga poruszyła temat angażowania latorośli we współprace reklamowe. Po tym jak wyznała, że ona sama pracowała już od najmłodszych lat, prowadzący rozmowę Kamil Baleja pokusił się o żart:

Czyli jeszcze trzy lata i Emilka do pracy, niech zarabia na swoje utrzymanie! - powiedział, na co Agnieszka zareagowała: Poniekąd trochę pracuje... One zaczynają zarabiać na swoją przyszłość - stwierdziła z dumą.

No niestety tak to jest interpretowane. Ale może to one zbierają na swoje konto, które kiedyś będzie mogło dać im świetny start w dorosłość? - zaczęła się zastanawiać, po czym w swoim stylu dodała mentorsko, że... to zaleta, że kilkuletnie córki już brylują na Instagramie: