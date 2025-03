Agnieszka Kaczorowska jest dla Pauliny Smaszcz "największym rozczarowaniem". "Złośliwa i traktująca dziewczyny z góry"

Paulina Smaszcz gorzko o Agnieszce Kaczorowskiej

Dla mnie Agnieszka jest największym rozczarowaniem programu. Ona o tym wie. Będąc 24h na dobę, głównie się ścierałyśmy przy tych konkurencjach, no bo inne drużyny. Też słyszałyśmy różne komentarze. To wszystko nie wchodzi w montaż. Ja nie mogłam uwierzyć. Ja miałam wrażenie, że to jakaś inna osoba - mówiła.

Bardzo zdeterminowana, żeby wygrać. Bardzo złośliwa i traktująca inne dziewczyny z góry. Wyśmiewająca te dziewczyny. Nawet jeśli one nie miały tej wiedzy, to ja nigdy bym nie wyśmiała. Z tego, co ja doświadczyłam, bo może inne dziewczyny mają inne zdanie, to jest pokazana taka, jaka była, chociaż i tak softowo - dodała celebrytka.