TYLKO NA PUDELKU: Ujawniamy, dlaczego Kaczorowska nie promowała "Królowej przetrwania"! "Nie podobało jej się to, JAK ZOSTAŁA POKAZANA"

Jak została pokazana, czy że wyszło szydło z worka jaka jest? Dostając telefon do domu i wiadomość o tym że jej córka jest chora, ona skupiona na braku wsparcia od męża podczas gdy "walczy o przetrwanie w przerażającej dzungli", mowi, że, no ok, współczuję mężowi "bo ta chora", tak mówi o swoim chorym kilkuletnim dziecku, i kontynuuje użalanie się nad sobą... przykro mi się zrobiło słuchając tego. Po tym, też, co stwierdziła, że jej "ktoś" zabrał zwycięstwo, a dzien wcześniej nazywając tą dziewczynę przyjaciółka... no nie wiem, to się nie klei. Liściki pominę bo to mówi samo za siebie.