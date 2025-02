Ola Tomala NIE MOGŁA wyrzucić Kaczorowskiej z "Królowej przetrwania"! "Dużo rzeczy się dzieje, które nie są pokazywane"

Ola Tomala chciała wyrzucić Agnieszkę Kaczorowską. Ujawnia szczegóły

No... nie mogłam jej wyrzucić, tak samo Pauliny. [...] Pamiętajmy też, że to jest program! Tutaj dużo rzeczy się dzieje, które nie są pokazywane. [...] Po coś to wszystko było. Jest to przykre czytać te komentarze — wyznała Tomala.