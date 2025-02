Tak kiedyś wyglądała Ola Tomala z "Królowej przetrwania". Nic dziwnego, że Agnieszka Kaczorowska jej nie poznała

"Królowa przetrwania" to format, w którym najważniejsza, przynajmniej w teorii, ma być rywalizacja. W praktyce dram jednak nie brakuje, a kilka dziewczyn już ma za sobą pierwsze konfrontacje. Wśród nich jest też Ola Tomala , która dała się poznać jako zawzięta zawodniczka i dawna znajoma Agnieszki Kaczorowskiej z turniejów tanecznych, o czym ta druga najwyraźniej zapomniała.

Ola Tomala na archiwalnych zdjęciach. Aż trudno ją rozpoznać

Ja dwa lata temu wyglądałam zdecydowanie gorzej i mi we mnie prawie nic nie pasowało. I ja mówię: "Wszystko do wymiany, hurtowo!". Zrobiłam usta, poszłam na wybielanie zębów, umówiłam się na permanentne brwi, umówiłam się na operację nosa, później ogarnęłam sobie oczy, no i w końcu się cieszę, pozbyłam się kompleksów - mówiła w rozmowie z koleżankami w 4. edycji "Love Island".