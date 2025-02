Agnieszka Kaczorowska wprost w "Królowej przetrwania": "Ale mam CHCICĘ". Następnie chwyciła bakłażana imitującego członka

Powiem tak: temat do zastanowienia sie: Osobiscie nie popieram tego co mowila Bozena, nawet jezeli mowila to w zartach i wyglupach. Ale, zauwazcie jak facet tak gada czy wyglupia sie to nie ma zewszad glosow "przestan tak gadac, bo kiedys twoje dzieci to przeczytaja w internecie i beda sie za wlasnego ojca wstydzic", " niedojrzaly, nieodpowiedzialny", "hehhe, szpamuje a swedzi go flet", " ciekawe co twoje dzieci powiedza jak dorosna?" Ciekawe dlaczego tylko takimi pytaniami zawstydza sie, iskarza i banuje sie kobiety a facetow- tatulkow, nie? Nie popieram Bozeny i tego co zrobila, ale na Boga- jak kobieta jest dorosla, swiadoma, powie ze lubi xxx, i uwielbia baklazany to id razu ja sie od najgorszych wyzywa, zawstydza, banuje, moralizuje. Ludzie, kochany, wezcie sie ogarnijcie. Mamy 21 wiek, jestesmy dorosli, wiankow nie mamy, kazdy wie co kto ma na dole, ale nie mimo 2025 wieku nadal szerzyny tabu i cenzure.