Paulina Smaszcz zasugerowała, że Kurzajewski chciał do niej WRÓCIĆ przed wyjazdem do Izraela. "Kilka dni później ONA jest jego wielką miłością"

Paulina Smaszcz nie gryzła się w język, mówiąc o zachowaniu byłego męża

Paulina Smaszcz twierdzi, że Maciej Kurzajewski chciał do niej wrócić

Tak sobie myślę, czy ja bym zamknęła social media i zrobiła inaczej? Powiem ci, Marianka, że nie. Dlaczego? Bo chciałam powiedzieć, że to jest wszystko kłamstwo, to, co oni mówią. Na następny dzień rano transmisja z Izraela na żywo, jak się kochają, a kilka dni wcześniej jest u mnie w domu, rozmawia ze mną, z moimi synami, z moją synową i kłamie, że dla niego to jest porażka i ja mam dać mu kolejną szansę. A kilka dni później wyjeżdża i dowiadujemy się, że ona jest jego wielką miłością. Gdzie miałaby być ta szansa? Fakt do faktu – znikają pieniądze, znika tamto, jego nie ma. Wyjazdy, okłamywanie dzieci. Mój syn go podwozi na ulicę, gdzie ona mieszka i mówi: "To ona tam mieszka? Przecież ja tatę tam podwoziłem". I co ja mam powiedzieć tym synom? - stwierdziła.