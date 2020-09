Agnieszka Kaczorowska komentuje taniec Sylwii i Mikołaja: "On mi się wydaje takim sympatycznym gościem, ale szczerze? NIE MA TAM CHEMII"

Mogę powiedzieć tylko, że od dłuższego czasu próbuję przeboleć pewien zaistniały jakiś czas temu fakt, którego nie jestem w stanie przełknąć . Zawsze powtarzałem Sylwii, że u mnie w życiu najważniejsze są zasady i to one są powodem tej decyzji - wyznał szlachetny Mikołaj.

Julia Wieniawa zdradza, jak radzi sobie z krytyką. "Takie słowa tylko mnie motywują"

Okazało się, że występ pary śledziła na żywo ze swojej kanapy Agnieszka Kaczorowska. Choć generalnie wystawiła celebrytom łagodną ocenę, najwyraźniej czuła to samo, co od jakiegoś czasu podejrzewali także inni fani atencjuszy.

Zatańczył Mikołaj z Sylwią, jury właśnie ocenia. No rzeczywiście było tak dosyć ładnie, lekko, jak to walc wiedeński. W miarę poprawnie. On mi się wydaje takim sympatycznym gościem, ale ciągle na twarzy jest bardzo zestresowany - zaczęła "jurorka". Ponadto... Ma być szczerze? Kurcze, nie ma tam chemii. Tanecznej, bo nie chcę wchodzić w to, co prywatne. Na parkiecie nie czuję tych emocji, takich prawdziwych. Tego mi bardzo brakuje - dodała.