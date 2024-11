Agnieszka Kaczorowska prowokuje, pytając, "czy była w tym roku grzeczna". Eliza Trybała: "Byłaś GRZESZNA"

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Witryny sklepowe ozdabiają już tematyczne dekoracje, a Mariah Carey, autorka hitu "All I Want for Christmas Is You", kilka tygodni temu ogłosiła, że to "już czas" na przedświąteczną gorączkę. Klimat zbliżających się świąt poczuła także serialowa Bożenka z "Klanu".