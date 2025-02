Agnieszka Kaczorowska romansowała kiedyś ze starszym o 18 lat reżyserem: "Uderzyła we mnie strzała Amora". Dlaczego się rozstali?

Życie prywatne Agnieszki Kaczorowskiej omawiane jest na łamach mediów już od wielu lat. Ostatnimi czasy głośno jest o jej rozstaniu z Maciejem Pelą, a teraz także o "aferze liścikowej", którą obnażyła Marianna Schreiber. Dziś mało kto pamięta, że tancerka spotykała się niegdyś ze sporo starszym reżyserem i montażystą.

Był miłością Agnieszki Kaczorowskiej. Tak mówili o rozstaniu

Niemal dokładnie dekadę temu Kaczorowska była związana z Rafałem Samborskim, montażystą takich produkcji jak "Joanna", "Neon" czy "Metr od świętości". W 2023 roku współpracował też w roli reżysera i scenarzysty serii "Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec". Gdy ich miłość kwitła, Agnieszka miała 22 lata, a on - 40. O tym, jak się poznali, wspominała w rozmowie z serwisem Plejada.

Zakochałam się! Z Rafałem Samborskim, moim obecnym mężczyzną, zaczęłam się spotykać po tym, jak moja para odpadła z programu. Wcześniej mijaliśmy się na korytarzach, spoglądaliśmy na siebie, ale w związku z tym, że bezpośrednio ze sobą nie pracowaliśmy i każdy był zajęty swoimi obowiązkami, nie mieliśmy się okazji bliżej poznać. Dopiero gdy zakończyłam swój udział w tamtej edycji, umówiliśmy się raz, potem drugi, trzeci - zaczęliśmy rozmawiać, no i wtedy strzała Amora we mnie uderzyła i zakochałam się po uszy! - wyznała. Rafał mi mówił, że gdy pierwszy raz na siebie spojrzeliśmy, to w moich oczach zobaczył coś, co go zahipnotyzowało.

W tym samym wywiadzie mówiła, że połączyły ich wspólne rozmowy i liczy się dla niej nie tylko wygląd, ale przede wszystkim wnętrze. Wokół ich relacji szybko narosło wiele plotek, na przykład o tym, jakoby ówczesny wybranek porzucił dla Agnieszki żonę i dzieci. Zaprzeczyli temu zarówno ona, jak i jej niegdysiejszy ukochany.

Jest nam niezwykle przykro, że ktoś bez uprzedniego sprawdzenia, zaczął pisać o tym, że Rafał ma żonę i dzieci, co oczywiście jest wyssane z palca! - pisała potem Kaczorowska na swoim blogu.

Razem sfotografowano ich na salonach tylko raz, przy okazji premiery filmu "Hiszpanka". Wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, lecz niestety ich relacja nie przetrwała próby czasu. O tym, że nie są już razem, Kaczorowska opowiedziała podczas wizyty w kawalerce Łukasza Jakóbiaka (pamiętacie te czasy?). Jak twierdziła, uczucie po prostu się wypaliło.

Taka była moja decyzja. Tak poczułam, że nie czuję już tego, co czułam wcześniej, więc nie miało to sensu, żeby to ciągnąć - powiedziała.

Jednocześnie zapewniła, że nie chce więcej szukać dla siebie sporo starszego partnera, bo "to nie ma przyszłości". A co na to Samborski? Ten rozmówił się z serwisem Jastrząb Post i o rozstaniu mówił tak:

Agnieszka to wspaniała dziewczyna, ale nasze drogi się rozeszły. Nadal się lubimy, niemniej nie widzę w tym niczego sensacyjnego. Ja zajmuję się swoimi projektami, a Aga swoimi. Nie wykluczone, że zawodowo zrobimy coś jeszcze wspólnie, tak jak niedawno razem robiliśmy klip taneczny, przy którym świetnie się bawiliśmy.

