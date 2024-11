Agnieszka Kaczorowska WYŁĄCZYŁA KOMENTARZE na Instagramie po wywiadzie Macieja Peli w "DDTVN". Wymownie?

Wywiad Macieja Peli odbił się szerokim echem. Jest pierwsza reakcja Agnieszki Kaczorowskiej

Ona, będąc w programie, wysyłała mi wiadomości, że nie może doczekać się aż wróci, że tęskni za mną, że chce się zatopić w moich ramionach. Dwa dni później dowiaduję się, że to jest koniec (...). Czuje się, że ta odpowiedzialność nie jest wzięta na barki, chciałbym być uszanowany i usłyszeć prosto w twarz prawdziwy powód, bo tego nie usłyszałem nigdy. Nie chciałbym, żeby to wypłynęło do mediów, chciałbym tylko usłyszeć: "Zrobiłam to i to, przepraszam". Cokolwiek - mówił w "DDTVN".