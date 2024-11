Agnieszka Kaczorowska u Kuby Wojewódzkiego o rozpadzie małżeństwa: "Do tanga trzeba DWOJGA"

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez długi czas uchodzili za jedną z najszczęśliwszych par w show-biznesie. Tancerka chętnie chwaliła się rodzinnymi kadrami w mediach społecznościowych, a podczas wspólnych wyjść na ścianki z mężem nie szczędziła mu czułości. Sielanka przeszła już jednak do historii. Para podjęła decyzję o rozstaniu, o czym informowaliśmy jako pierwsi jeszcze na początku października.

Agnieszka Kaczorowska odwiedziła Kubę Wojewódzkiego

Jestem tutaj po to, żeby po raz pierwszy o tym powiedzieć i po raz ostatni. Rozstaliśmy się, natomiast układamy sobie tę nową rzeczywistość. Nie wiem, jak to przeniknęło do mediów. Wszystkie moje działania są teraz ukierunkowane na moje dzieci. Żeby było dobrze - wyznała na początku.