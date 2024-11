TYLKO NA PUDELKU: Ekspert od mowy ciała ocenia zachowanie Macieja Peli: "Przemyślane, inscenizowane, dobrze wyreżyserowane"

Przemyślane, inscenizowane, dobrze wyreżyserowane, z elementami szczerości. Tak można w skrócie określić wywiad z panem Maciejem. Od początku wywiadu przyjął taką pozycję, którą jest dosyć łatwo utrzymać, a która jest pozycją demonstracyjną. Silnie oparł ręce na udzie, dociskając je do uda i zaplatając dłonie w tzw. koszyczek. Cała ta pozycja, łącznie z napięciem mięśni, powodowała, że jego ręce szły bardzo mocno do środka, co jest wyraźną postawą obronną. Założył nogę na nogę, co w normalnych warunkach jest wyrazem elegancji, także u mężczyzny, ale jeżeli zachowanie od bioder w górę świadczy o stresie, niepewności, zakłopotaniu, to również założenie nogi na nogę jest traktowane jak krzyżowanie ramion, czyli jest traktowane jako pozycja zamknięta. Im bardziej pan Maciej naciskał rękoma na swoje lewe udo, tym bardziej dociskał wewnętrzną stroną tego uda do nogi prawej, tym bardziej tworzył przez ten nacisk sygnał oznaczający zakłopotanie - mówi w rozmowie z nami.

Najbardziej podobają mi się dwie ostatnie minuty. Po serii emocji, które faktycznie były szczere, kiedy on się naprawdę wzruszył – chyba że jest doskonałym aktorem – pojawiła się fala pytań dotyczących winy pana Macieja. W pewnym momencie, kiedy wyrażał, że doskonale rozumie i zgadza się z tym, że wina leży po obu stronach, starał się to pokazać bardzo otwarcie, łapiąc kontakt wzrokowy z dziennikarką. W ten sposób chciał pokazać, że "tak, jestem osobą, która doszła do tego etapu, my jesteśmy oboje winni, nie obwiniam mojej partnerki". I nagle, kiedy dziennikarka zadała mu pytanie, "w czym jest twoja wina?", wtedy "prychnął, parsknął", czym wyraził lekceważenie i zasugerował, że nadal uważa swoją partnerkę za głównego winowajcę. On obarcza ją odpowiedzialnością i, w konsekwencji, pozostałe elementy, które potem się pojawiały, należy uznać za reżyserowane i udawane. Reżyserowane elementy to emocja pokazująca, że jest wzruszony, że zaczyna płakać, dotyka ręką twarzy, kiedy mówi o dzieciach. To wszystko była inscenizacja, co potwierdza fakt, że w ostatnich sekundach, kiedy dziennikarka powiedziała: "nie wstydź się, mężczyźni mają prawo do emocji", on wtedy zaczął się znowu cieszyć, machać nogą, uśmiechać w sposób ukryty. Czyli cieszył się z tego, że ktoś go pocieszył albo że udało mu się złapać widza i dziennikarkę na te emocje, oczywiście udawane - przyznaje ekspert.