Agnieszka Kaczorowska ZWOLNIŁA nianię po DWÓCH MIESIĄCACH pracy: "Niby wszystko było w porządku..."

Niby wszystko było w porządku , tylko myślę, że nie jesteśmy do końca gotowi na to - wyznała celebrytka w rozmowie z "Plejadą".

Celebrytka przyznała, że z początku zarówno ona, jak i jej mąż byli bardzo zadowoleni z usług niani . Szybko okazało się jednak, że w kwestii rodzicielstwa są nieco zaborczy. Oddanie małej Gabrysi w ręce obcej osoby, mimo że było to wygodne, wzbudzało w nich szereg wątpliwości, co poskutkowało zakończeniem współpracy z wybraną profesjonalistką.

Już zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. To trwało dwa miesiące. Początek to była taka zajawka. "Wow, jak ja nie muszę się niczym stresować". Bardzo to było uwalniające i fantastyczne uczucie, ale szybko się skończyło. Wyszła chęć naszej kontroli wszystkiego, co się dzieje - wyznała celebrytka.