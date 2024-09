Agnieszka Kołodziejska z radia Zet wzięła URLOP w pracy i ruszyła na pomoc powodzianom. "Dziwnie się chodzi po ulicach z siekierą"

Agnieszka Kołodziejska z radia Zet ruszyła na pomoc powodzianom

Jestem daleki od klaskania celebrytom i politykom, którzy pojechali zrobić sobie zdjęcie na zalanych terenach. Przede wszystkim z szacunku do setki tysięcy zwykłych osób, którzy po prostu ciężko pracują na miejscu. Inaczej jest jednak obserwować prezenterkę Radia Zet Agnieszkę Kołodkę, która poprosiła o urlop w pracy by… wyjechać do Głuchołazów. Nie jest tam w pracy, a prywatnie. Codziennie stojąc w błocie zwraca się do internautów z prośbami, które są priorytetowe dla mieszkańców. Dziś walczy o taczki - napisał.