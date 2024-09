Laluna skrytykowana za nagranie z pomocy w Oławie. Ostro odpowiedziała: "Wylałam tyle łez, a wy dalej traktujecie mnie jak g***o"

Od kilku dni południe Polski zmaga się z powodziami i podtopieniami, które są efektem trudnej sytuacji pogodowej. Mieszkańcy miast takich jak Kłodzko, Głuchołazy czy Lądek-Zdrój stracili dorobek życia i będą długo walczyć o to, aby ich życie wróciło do normy. W zbiórki i akcje organizowane w zagrożonych rejonach angażują się także znane osobistości mediów.

Laluna relacjonuje walkę z żywiołem. Spadł na nią hejt: "Jest mi mega przykro"

Do nierównej walki z efektami niszczycielskiego żywiołu stanęły też Laluna i jej mama Lidzia. Uczestniczka "Królowych życia" i "Diabelnie boskich" pojawiła się w Oławie, gdzie pomaga przy ochronie miasta przed nadchodzącą falą powodziową. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym pokazano, jak pomaga przy wiązaniu worków z piaskiem.

Nie poddajemy się. Ratujemy moje kochane miasto Oławę - napisała.

Na tym nie koniec, bo oprócz pomocy na miejscu Laluna regularnie udostępniała zbiórki pieniędzy oraz wspierała ratowanie zwierząt, które, w obliczu ewakuacji i zagrożenia powodzią, są w trudnej sytuacji. To zdecydowanie postawa godna podziwu, co wybrzmiało także z większości komentarzy pod opublikowanym nagraniem. No właśnie, większości, bo mimo realnego zaangażowania w pomoc nieoczekiwanie przyszło jej się mierzyć także z hejtem.

Laluna nie kryje, że jest jej przykro po przeczytaniu niektórych komentarzy, dlatego postanowiła odnieść się do sprawy za pośrednictwem InstaStories. Nie kryła emocji.

Mówicie, że robię coś na pokaz i pod zasięgi wredne istoty. Tylko to ja od paru dni uratowałam tyle zwierząt. Robię, co mogę. Dodaję wszędzie linki, zbiórki na karmę dla zwierząt, zawożę do schronisk koce, jedzenie, wszystko, a wy siedzicie z tymi z****nymi d*pami w domu za komputerem i tylko hejtujecie. Jest mi mega przykro, coś okropnego. Wylałam tyle łez, a wy dalej traktujecie mnie jak g***o... Okropna mentalność - napisała.

Kilka godzin później podziękowała natomiast za wsparcie, w tym za pozytywne wiadomości. Wspomniała też o mamie, która również zaangażowała się w pomoc.

Dziękuję z całego serca wszystkim, co pomagali. Dziękuję za wpłatę na zbiórki, dziękuję za karmy, za pomoc w ratowaniu zwierząt, za wszystko. A przede wszystkim za tyle pozytywnych wiadomości po takim hejcie, który nadal się na mnie wylewa - przekazała. Trudno, to się nie liczy. Liczy się to, abyśmy jak najwięcej uratowali zwierząt i ludzi przed powodzią. Dziękuję też mojej mamie, mimo jej wieku, za takie zaangażowanie. Kocham cię mamo. To jej miasto, ona kocha je z całego serca.

