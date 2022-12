Agnieszka Kotońska z lubością o medycynie estetycznej: "JA TEŻ W TO WDEPNĘŁAM". Jeszcze niedawno ZAPRZECZAŁA, że poprawia urodę... (FOTO)

Mela 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Może nie na temat, ale muszę się tym podzielić.. mam 33lata, jestem w stałym związku. Partner coraz bardziej chcę dziecka, a ja w ogóle nie czuję takiej potrzeby.. Dzisiaj miałam sen, ze urodziłam.. to dziecko ciągle płakało, nie dawało mi spać, musiałam w nocy do niego wstawać pomimo braku sił. Sen był tak realny, że jeszcze do siebie nie doszłam. Czuję się koszmarnie. Uświadomiłam sobie, że nie nadaje się na matkę. Kiedyś próbowałam o tym rozmawiać z moim facetem, to stwierdził, że na pewno damy rade, że jak się urodzi to pokocham itp. Muszę postawić sprawę jasno.. trzymajcie kciuki.