Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wyprawili synkowi imprezę w ogrodzie z okazji 2. urodzin. Fajni rodzice? (ZDJĘCIA)

Po ponad dwóch dekadach trudnienia się aktorstwem Agnieszka Włodarczyk przed kilkoma laty przewartościowała swoje życie i wywróciła je do góry nogami. Celebrytka ulokowała uczucia w Robercie Karasiu, została influencerką i rozpoczęła tułaczkę po świecie. W 2021 para doczekała się synka Milana, dla którego postanowili wrócić do Polski i uwić sobie wspólne gniazdko. Gwiazda sprzedała swoją 400-metrową willę i zamieniła ją na znacznie mniejszą nieruchomość z należącym do niej urokliwym ogrodem.