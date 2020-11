Agnieszka Włodarczyk irytuje się pytaniem o dzieci: "Jak ludziom nie wstyd tak WPIER... W TWOJE ŻYCIE"

Kinia 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

No nie przesadzajmy, odnoś się do danej osoby, a nie ludzi. Czy każdy na ulicy cię o to pyta?! Ty też nie musisz obnosić się ze swoimi facetami, a robisz to. Co kogo obchodzi gdzie jesteś informuj rodzinę ,znajomych i finito.