Agnieszka Włodarczyk nie wie, kiedy wróci do kraju. Fani dopytują o jej zwierzęta

gość 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zwierzę to obowiązek. Zarówno w święta jak i wakacje. Są tacy którzy urlop planują pod swojego pupila, wybierają odpowiedni hotel itp. są też tacy którzy na co dzień spamują media społecznościowe zdjęciami swojego zwierzaka a gdy przychodzi okazja na wyjazd do zaczyna się gorączkowe poszukiwanie wśród rodziny/znajomych chętnych do opieki nad psiakiem czy kotem, bo przecież trzeba sobie odpocząć a nie wstawać rano na wysikanie swojego ulubieńca... Chociaż widać że coraz częściej ludzie jednak zabierają zwierzęta na wakacje, zarówno w Pl jak i za granicą.