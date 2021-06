Agnieszka Włodarczyk trafiła do szpitala na końcówkę ciąży. "Nie jest prywatny"

Asia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W Holandii to samo. Nawet jak w gminie ojciec przed narodzeniem dziecka poda ze jest jego ojcem a matka to osobiście i pisemnie potwierdzi, to ojciec daje dziecku swoje nazwisko ale nie ma praw i obowiązków rodzicielskich. Trzeba mieć ślub lub umowę notarialna ze się w konkubinacie zyje, aby mężczyzna miał prawa do dziecka.