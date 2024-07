Agnieszka Włodarczyk trafiła do szpitala. Robert Karaś zabrał głos: "W domu jest smutno bez niej, bardzo brakuje nam mamy"

Jolka 17 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Wszystko pod publike, byle ludzie pisali i wspolczuli ... wszystko trzeba pokazac na tym insta, i wyplbrzymiac przy okazji, jaka to wielka krzywda i jak bardzo cierpia... nie sa jedynhmi ludzmi na swiecie z takimi problemami, kogo to w ogole obchodzi ??? Co za ludzie niby tak pisza wiele wiadomosci z pytaniami co u nich. Serio obcych ludzi to interesuje? A Wy ludzie wlasnie nie macie swojego zycia tylko sie i interesujecie zyciem jakiegos karasia i jakiejs agnieszki? Co robia sobie teraz reklame z wyzwania Karasia, juz musial napisac jaka ciezka lraca go czeka i wykezdzaja na rok. Kasa i. Potzrebna a Wy im co na ijacie... biedna agnieszka juz sie tak stresuje tym wyjazdem na rok ze ma jakies wyimaginowane bole brzucha i caly swiat musi o tym wiedziec. Zaraz bedzie reklamowac jakas klinike gfzie basania sibie robi.... żenada.