Agnieszka Włodarczyk mówi o problemach ze zdrowiem: "Muszę położyć się na SZPITALNYM ŁÓŻKU i porządnie zdiagnozować"

Jak zylam z narcyzem strasznie bolal mnie brzuch, lekarze, diagnozy,przeswietlenia i nic. Trwalo to ze trzy lata i kiedy odeszlam to doslownie po kilku tygodniach wszystkie dolegliwosci ustaly. Nie mowie ze u niej jest to samo ale stres i narcystyczne proby zawlaszczenia organizm swietnie odczytuje.