Agnieszka Włodarczyk wspomina NIEUDANE relacje: "INTERESOWNE I TOKSYCZNE"

nie czaję jednego. dlaczego to ona poniosla konsekwencje zwiazku z tamtym czarnym a on nie? dlaczego to zawsze kobieta jest winna? przeciez ona byla wtedy WOLNA i mogla robic co chce. z tego co wiem, on byl zajety, wiec to on powienien wiedziec, ktorej kobiety sie trzymac- taka prawda jesli juz w ogole kogos ccemy obwiniac. wg mnie nie powinnisny obwiniac nikogo, i ja nikogo nie obwiniam, bo jak bylo na serio, wiedza tylko oni. wkurza mnie jedynie fakt, ze zawsze obwinia sie w tym kraju kobietę, i to jeszcze wolną kobietę....masakra...