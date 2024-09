Agnieszka Woźniak-Starak miażdży polityków PSL-u: "Może DLA ODMIANY zrobiliby coś dobrego dla ludzi?"

Agnieszka Woźniak-Starak powoli traci cierpliwość do efektów rządów koalicji 15 października. Dziennikarka, której zawsze przyświecają prośrodowiskowe cele, zaledwie kilka tygodni temu zabrała głos w sprawie niszczenia naszego ekologicznego dobra narodowego na terenie Puszczy Białowieskiej. Wprost przyznała, że lekceważąca postawa polityków wobec planowanej masowej wycinki cennych drzewostanów szybko obróci się przeciwko nim.

Zaangażowana społecznie prezenterka w każdej sytuacji kieruje się dobrem zwierząt. Nic zatem dziwnego, że działania myśliwych wręcz ją paraliżują. Po raz kolejny zwróciła się do sprawujących władzę polityków, próbując przemówić im do rozsądku.

Agnieszka Woźniak-Starak krytykuje partię Władysława Kosiniaka-Kamysza

Jednym z ostatnich tematów poruszanych w debacie publicznej jest brak obowiązku poddawania się badaniom okresowym przez myśliwych, stanowiących w Polsce najliczniejszą grupę cywilnych posiadaczy broni. Towarzyszące upływowi lat stopniowe pogarszanie się zmysłu wzroku nie podlega żadnym kontrolom lekarskim, co zdecydowanie zwiększa ryzyko przypadkowych postrzeleń. Niestety, w mediach co rusz słyszy się o wypadkach podczas polowań.

Myśliwi walczą wszelkimi możliwymi sposobami przeciwko wprowadzaniu jakichkolwiek zmian, które przyczyniłyby się do masowego cofnięcia pozwoleń na broń. Podczas spotkania zorganizowanego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przedstawili swoje argumenty przedstawicielom PSL-u. Wiele wskazuje na to, że potrzebna zdaniem wielu reforma nie wejdzie w życie. Agnieszka Woźniak-Starak bezkrytycznie skomentowała to na swoim instagramowym profilu.