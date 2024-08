Kinga Rusin śle pozdrowienia z Tęczowych Gór i gra na nosie prawicy: "Gdyby tu rządziły PiS albo Konfa, to by je pewnie kazali zamalować"

Kinga Rusin nigdy nie należała do osób, które lubią siedzieć w miejscu. Dziś jej największymi pasjami są podróże i komentowanie bieżących wydarzeń politycznych i społecznych w kraju, co regularnie czyni za pośrednictwem instagramowego profilu. Czasem udaje jej się to nawet połączyć, czego dowodem jest jej nowy wpis.