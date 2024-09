Agnieszka Woźniak-Starak o polskich śniadaniówkach: "Nie jestem w estetyce Polsatu. Jest ZBYT KOLOROWO" (WIDEO)

Pamiętam, jak dwa lata temu pytałam moją szefową, czy nie ściągniemy Maćka, bo szukaliśmy dla mnie pary - zdradziła. Więc absolutnie myślę, że to była dobra decyzja. Poza tym Maciek ma wyrobioną markę, jest doświadczonym prezenterem, zjadł zęby na telewizji, wychowywał się w telewizji. Ale odkąd nie pracuję w śniadaniówce, to nie mogę powiedzieć, żebym ją jakoś kompulsywnie oglądała. Oglądam, ale rano bardziej towarzyszą mi kanały informacyjne.

Zawsze mogłam się szczycić, że prowadziłam je wszystkie, ale powstało ostatnio tak wiele nowych, w Polsacie, w TV Republika, więc nie mogę już powiedzieć, że je wszystkie prowadziłam - stwierdziła ze śmiechem. Śniadaniówki to był fajny okres w moim życiu, ale cieszy mnie to, że mogę wstawać rano i rozmawiać z politykami o rzeczach, które naprawdę mnie interesują, nawet jeżeli to nie jest mainstreamowe i nie trafia do tak dużego grona odbiorców. Nisza internetowa daje mi dużo satysfakcji i nie chciałabym z tej drogi zawracać. (...) Kiedyś zawsze chciałam zajmować się polityką, myślałam, że to moja droga. Trochę wyszło inaczej.