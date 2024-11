Agnieszka Woźniak-Starak zarzuca świeżo zakręconymi włosami i wywija torbą wartą ponad 130 tysięcy złotych

Agnieszka Woźniak-Starak słynie nie tylko z ciętego języka w dyskusjach o polityce, lecz również zamiłowania do mody. Dziennikarka nie boi się eksperymentować z wizerunkiem i nawet na co dzień wybiera nietuzinkowe kreacje oraz dodatki warte krocie. Jedni zachwycają się markowymi stylizacjami 46-latki, inni uważają je za kompletny kicz.

Gwiazda TVN trwoni astronomiczne sumy na markowe ciuszki, siląc się, by już z kilometra było widać, że jest dumną posiadaczką niebywale grubego portfela. Nie inaczej było we wtorek, gdy prezenterka dała się "przyłapać" na mieście, gdy człapała do sklepu ze zdrową żywnością.