Agustin Egurrola był ministrantem Popiełuszki. "Zawsze mi przypadał poniedziałek"

Agustin Egurrola, pół-Kubańczyk, pół-Polak, dał się poznać szerszej publiczności dzięki programowi You Can Dance. Od tamtej pory wiele się u niego zmieniło: wykorzystał trend na taniec i założył sieć szkół tańca, w czym konkurują z nim chyba jedynie Kasia Cichopek i Marcin Hakiel. Jego tancerze występują także w wielu programach rozrywkowych i na wielu koncertach transmitowanych w telewizji. Sam Egurrola nie chce jakoś epatować niewątpliwym sukcesem, więc w mediach nie pokazuje się zbyt często. Być może ma to związek z dbaniem o prywatność i nie zawsze udanymi związkami. Egurrola kilka lat temu rozstał się z Niną Tyrką, również tancerką, a prywatnie mamą jego córki Carmen. Kolejne relacje również nie przetrwały...