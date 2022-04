Agustin Egurrola z nadzieją o małżeństwie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela: "Jeszcze bym tego NIE PRZEKREŚLAŁ"

Sally 44 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Zastanawiam się po co ludziom śluby. Mija kilkanaście lat i żyją ze sobą jak brat z siostra, drażnią siebie na wzajem. Chyba chodzi tylko o to, żeby spłodzić dzieci. Najfajniejsze jest tylko ta co minęło albo jest zakazane. Dajmy na to ilu z Was miło wspomina pierwsze miłości? Te dreszcze, które Wam towarzyszyły, motyle. Albo romans z kochanka, płomienny i zakazany, który będziecie pamiętać do końca życia. To jest „to coś”. A zona? Kto by ją docenił? Jest, bo jest, wypierze ugotuje, wychowa dzieci i pt tyle