Akop Szostak POTWIERDZA, że ma nową dziewczynę. "W związku chcę spokoju, a nie robienia problemów Z D*PY"

W życiu Akopa i Sylwii Szostaków sporo się ostatnio działo. Choć próbowali dać sobie kolejną szansę i zapowiadali walkę o łączące ich uczucie, to ostatecznie zadecydowali o rozstaniu. Od tego czasu w życiu sportowca miała się już pojawić nowa kobieta, jednak sam na razie mówi o sprawie dość ostrożnie i dementuje jedynie pojawiające się w sieci plotki.

Akop Szostak o powrocie na rynek singli. Zapytano go też o nową miłość

Teraz Akop zgodził się na rozmowę w ramach podcastu Piekielnie Szczere, gdzie opowiedział nieco o powrocie na rynek singli w wieku 35 lat. Sportowiec nie kryje, że po rozstaniu z Sylwią Szostak trudno mu się było odnaleźć w nowej sytuacji.

Mając 35 lat, nagle wracam na, że tak powiem, w cudzysłowie, rynek singli. Moje życie zmienia się o 180 stopni i ja w sumie nie wiem, jak mam się odnaleźć. Ja nie pamiętałem, co to znaczy być samemu - wyznał. Ja chodziłem na randki. Nie była to jedna, dwie czy trzy.

Potrafisz podrywać? - zapytała prowadząca.

To zabrzmi źle - nie musiałem - odpowiedział szczerze.

Jeżeli natomiast byliście ciekawi, jaka kwestia jest dla Akopa najważniejsza w związku, to tu również spieszy z odpowiedzią. Jak twierdzi, ma już na tym polu pewne doświadczenia i na pewno wie, czego nie chce.

Tylko ja zawsze na samym początku mówiłem jedno. Wiesz, jak poznajesz kogoś, to rozmawiacie o tym, czego oczekujecie. Ja zawsze mówiłem, że ja chcę tylko w sumie jednego od związku. Czego? Spokoju - stawia sprawę jasno. Każdy zadawał pytanie: "ale czym jest dla ciebie spokój, o co ci chodzi?". Ja mówiłem, że nie chcę sztucznych problemów. Nie chcę problemów typu, bo to przerabiałem, że od rana nie odbieram, nie odpisuję. Ale dzień wcześniej mówiłem, że od 8 do 17 jestem na ćwiczeniach i mam 6 grup. Natomiast dla mnie to jest ten spokój, że po prostu nierobienie problemów, jak je nazywam brzydko, z d*py.

Nie mogło zabraknąć wątku nowej miłości. Na razie Akop utrzymuje, że nowa relacja nie daje mu jeszcze poczucia stabilizacji, ale niedługo miną dwa miesiące i jest na etapie poznawania się z nową partnerką.

Spotykam się z kimś, to jest początek. Zaraz, za chwilę, będzie dwa miesiące, na początku marca. I to jest dalej w etapach poznawania się. Początki zawsze są super, bo ludzie są trochę inni na początku. To, co chyba zazwyczaj rujnuje związek, to nie to, że ludzie przestają się starać i nie to, że ludzie się zmieniają, tylko po prostu pokazują trochę bardziej prawdziwą stronę siebie.

Przypomnijmy, że internauci prawdopodobnie już wyśledzili, z kim spotyka się Akop. Zdradził ich ponoć tylko drobny szczegół, a mianowicie tatuaże.

