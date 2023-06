Al Pacino jednak nie zostanie ojcem?! Choroba czyni go praktycznie bezpłodnym. "Był ZASKOCZONY"

gość 14 min. temu zgłoś do moderacji 30 1 Odpowiedz

Zastanawiam się co myślą tego typu faceci? On ma 83 lata ona 29... Serio dziadyga myślał że ona go kocha, że odczuwa przyjemność idąc z nim do łóżka? Pewnie po kątach wymiotowała z obrzydzenia. Serio ale nawet naiwność powinna mieć swoje granice. A może tutaj chodzi o przerośnięte ego?