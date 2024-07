Alec Baldwin usłyszał wyrok ws. postrzelenia operatorki na planie. Zalał się łzami i rzucił w ramiona żony (WIDEO)

O tragicznym wypadku, do którego doszło na planie filmu "Rust", rozpisywały się media na całym świecie. Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w październiku 2021 roku, gdy w trakcie kręcenia scen do produkcji Alec Baldwin przypadkowo śmiertelnie postrzelił operatorkę Halynę Hutchins i zranił reżysera Joela Souzę. Aktor nie ukrywał, że bardzo przeżył całą sytuację.