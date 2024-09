Aleksandra Szwed od lat pozostaje w nieformalnym związku. Jej ukochany jest UTYTUŁOWANYM SPORTOWCEM

Witam.Moj facet nie przepada za moim ojcem.Wygiada na to że go nie akceptuje bo wprost powiedział że nie będzie się spotykał z moim ojcem bo się go boi i on nie będzie z nim tylko o pracy rozmawiał.Powidzisl że nie ma ochoty z nim rozmawiać i on będzie tylko z moją matkę rozmawiać .W ten sytuacji ja również nie będę spotykać się x ojcem bo jeżeli facet go nie akceptuje to ja będę stać po stronie faceta.Mojenu facetowi chodzi o to że ojciec w niedzielę pracuje i nie ma go w Kościele a on jest Ślązakiem i nie akceptuje ateistów.Js nie wiem dlaczego mój ojciec jest ateista przecież to nie moja wina.Ja chodzę do Kościoła i zawsze byłam pobożna.Oprocz tego mojemu facetowi chodzi o to że ojciec nie interesuje się córka synem i żona i ma jakiegoś świra na punkcie pracy.Facst go nie lubi i tyle to się zdarza życie.Nie da się każdego lubić.Ojciec też z nim nie gada tylko część i drzwi zamyka i ani słowa Do niego bo mój chłop jest że wsi i chodzi do Kościoła